Выборы-2021. ЦИК намерена добиться исключения Таланта Мамытова из списка партии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов вновь подала ходатайство в Верховный суд об исключении Таланта Мамытова из списка партии «Ынтымак». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что ЦИК приняла решение об исключении Таланта Мамытова из списка партии «Ынтымак». Он подал жалобу в административный суд. 28 октября судьи приняли решение в его пользу. На следующий день юристы Центризбиркома обжаловали постановление в Верховном суде.
«Судебное разбирательство должно было состояться сегодня, в 15.00, однако утром Верховный суд вернул кассационную жалобу в ЦИК, мотивируя тем, что доверенность юриста недействительна. Мы вновь подали ходатайство в Верховный суд о том, чтобы исключить Таланта Мамытова из списка партии «Ынтымак». Нам непонятно, почему суд вернул документы, поскольку наш представитель всегда участвует в подобных заседаниях с доверенностью от 12 февраля 2021 года», — сказали редакции.
Напомним, 24 октября ЦИК отказала в регистрации Таланту Мамытову на основании статьи 21 закона о выборах, по которой лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку.
Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.