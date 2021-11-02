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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК намерена добиться исключения Таланта Мамытова из списка партии

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов вновь подала ходатайство в Верховный суд об исключении Таланта Мамытова из списка партии «Ынтымак». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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Уточняется, что ЦИК приняла решение об исключении Таланта Мамытова из списка партии «Ынтымак». Он подал жалобу в административный суд. 28 октября судьи приняли решение в его пользу. На следующий день юристы Центризбиркома обжаловали постановление в Верховном суде.

«Судебное разбирательство должно было состояться сегодня, в 15.00, однако утром Верховный суд вернул кассационную жалобу в ЦИК, мотивируя тем, что доверенность юриста недействительна. Мы вновь подали ходатайство в Верховный суд о том, чтобы исключить Таланта Мамытова из списка партии «Ынтымак». Нам непонятно, почему суд вернул документы, поскольку наш представитель всегда участвует в подобных заседаниях с доверенностью от 12 февраля 2021 года», — сказали редакции.

Напомним, 24 октября ЦИК отказала в регистрации Таланту Мамытову на основании статьи 21 закона о выборах, по которой лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/212452/
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