Выборы-2021. Суд вернул жалобу ЦИК по Таланту Мамытову: подана с нарушениями

Верховный суд вернул жалобу ЦИК по восстановлению Таланта Мамытова в списке кандидатов от партии «Ынтымак». Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Уточняется, что по закону кассационная жалоба подписывается лицом, подающим документ. К ней должна быть приложена доверенность или другой документ, удостоверяющий полномочия представителя. Подпись руководителя юридического лица удостоверяется его печатью.

«Кассационная жалоба Центризбиркома подана представителем М.Кутбердиевой на основании доверенности от 12 февраля 2021 года. В нарушение Административного кодекса к этой жалобе приложена доверенность, которая была не заверена надлежащим образом. Поэтому невозможно было установить ее достоверность и принять в качестве письменного доказательства, удостоверяющего полномочия представителя. В таких случаях документ возвращается лицу, подавшему жалобу, судом кассационной инстанции в случаях, если она подана с нарушением Административного кодекса», — сказали в Верховном суде.

Напомним, 24 октября ЦИК отказала в регистрации Таланту Мамытову на основании статьи 21 закона о выборах, по которой лица, занимающие государственные политические должности, за исключением депутатов парламента и местных кенешей, должны уйти в отставку.



Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.