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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В Сузакском районе глава УИК собирал паспортные данные избирателей

В координационную группу оперативного реагирования ЦИК поступила жалоба на председателя участковой избирательной комиссии № 2017 села Жаны-Жер Сузакского района М.Мырзаева.

Заявитель Н.Калдар уулу отметил, что глава УИК якобы в связи с проведением кампании по переписи населения посетил жителей, проживающих по улице Эсенова, и собрал паспортные данных избирателей. При этом М.Мурзаев указывал на важность участия граждан в переписи населения и на обязательное предоставление паспортов граждан Кыргызстана.

Заявитель просит дать правовую оценку действиям председателя УИК.

КГОР начала проверку, информация передана для проверки в МВД КР и КГОР Сузакской ОИК № 13.

Ссылка: https://24.kg/vlast/212429/
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