Выборы-2021. ЦИК не нашла связи партии «Азаттык» с досрочной агитацией

Пользователь Facebook Исламбек Чотобаев до начала агитационного периода опубликовал видеозапись, на которой можно было увидеть кандидатов партии «Азатттык» с номерами в списке. Сейчас видеозапись уже удалена. Об этом на заседании ЦИК сообщил член Центризбиркома Узарбек Жалкыбаев.

Он сказал, что есть предложения оштрафовать пользователя, который выложил запись, а партии вынести предупреждение.

Представитель партии сказал, что это был черновой вариант, который показывали в Zoom. Заведующая отделом правового обеспечения Центризбиркома Медина Кутбердиева напомнила, что законом не допускается изготовление агитматериалов не за счет избирательного фонда. «Представитель партии говорит, что ролик изготовлен по инициативе кандидата. Надо проверить, из каких средств он оплачивался, тут одно нарушение может повлечь другое», — отметила она.

«Тут тогда встанет вопрос ответственности кандидатов партии», — отметила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Рабочая группа предложила рассмотреть ответственность Исламбека Чотобаева по Кодексу о нарушениях, который тем более взял ответственность. Члены ЦИК поддержали его. Также прозвучало предложение вынести предупреждение партии, однако за проголосовал только один член ЦИК.