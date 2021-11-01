ГКНБ обратился в ЦИК за согласием для привлечения к ответственности кандидата

ГКНБ обратился в ЦИК с ходатайством о даче согласия для привлечения к уголовной ответственности кандидата от политической партии «Социал-демократы» Замирбека Тургунбаева.

По словам заведующей отделом правового обеспечения Центризбиркома Медины Кутбердиевой, ведомство обратилось в ЦИК 26 октября. В этот же день было приостановлено производство в связи с болезнью кандидата.

Она добавила, что следователь ГКНБ на заседании рабочей группы сообщил, что в отношении Замирбека Тургунбаева в ЕРПП по признакам преступления зарегистрировано четыре досудебных производства. «По одному из них для передачи дела на рассмотрение суда подали ходатайство. По мнению следствия, кандидат нанес ущерб государству в особо крупном размере, его вина доказана и досудебное расследование подлежит направлению в суд», — отметила она.

Рабочая группа установила, что решением ЦИК от 28 октября зарегистрирован список кандидатов социал-демократов, в том числе и Тургунбаев. Рассмотрев все доводы, учитывая, что идет период предвыборной агитации, члены рабочей группы пришли к мнению о целесообразности отказа.

Председатель Нуржан Шайлдабекова отметила, что статус подозреваемого возник задолго до выборов и регистрации. «В один день досудебное производство приостановлено и подготовлено ходатайство. Есть вопросы по хронологии. Конечно, ЦИК придерживается мнения, что если зарегистрированные кандидаты совершают преступления, то они должны расследоваться и привлекаться. Но в данном случае мы учитываем конкретные обстоятельства конкретного ходатайства», — отметила она.

Члены ЦИК поддержали рекомендацию рабочей группы.

Отметим, что бывший глава айыл окмоту Сарай на прошлых парламентских выборах был кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекеним Кыргызстан». Его называют приближенным экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Его задержали 7 января. Позднее ему избрана мера пресечения — домашний арест. По версии следствия, при строительстве средней школы в селе Киров на 720 мест были завышены объемы выполненных работ на сумму более 24 миллионов сомов. Замирбек Тургунбаев с отдельными ответственными лицами принял в эксплуатацию школу с некачественно выполненной работой.