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Власть

Садыр Жапаров примет участие в приеме от имени британской королевской семьи

Президент Садыр Жапаров — единственный глава государства в Центральной Азии, прибывший на Глобальный климатический форум в Глазго (Шотландия).

Как сообщил 24.kg член делегации замглавы кабмина Эдиль Байсалов, сегодня Садыра Жапарова официально поприветствует хозяин форума премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Глава КР также встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом.

Ожидается на полях форума ряд встреч и с другими иностранными коллегами, руководителями международных климатических организаций и многосторонних банков развития.

Вечером Садыр Жапаров примет участие в торжественном приеме от имени королевской семьи. На нем будет присутствовать принц Чарльз.

Климатическая конференция была отложена на год из-за пандемии коронавируса. Лидеры более 100 стран мира подведут итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием Парижского соглашения по климату в 2015-м. Оно предусматривает, что в нынешнем столетии температура на планете не должна повыситься в среднем более чем на 2, а лучше на 1,5 градуса по Цельсию. Считается, что именно этот порог позволит избежать необратимого воздействия на экосистему. Но в документе до сих пор не прописаны ни механизм контроля за его соблюдением, ни меры принуждения.

В Глазго стороны конвенции также должны договориться обеспечить стабильное оказание помощи на уровне $100 миллиардов в год наименее экономически развитым государствам, совершающим переход на зеленые источники энергии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/212294/
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