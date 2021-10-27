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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Дело Алмазбека Атамбаева

Выборы-2021. Равшана Джеенбекова просят освободить из-под стражи

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания судья Азирет Медеров сообщил, что необходимо рассмотреть продление сроков разбирательства и меры пресечения обвиняемому Равшану Джеенбекову.

Адвокат Замир Жоошев заявил ходатайство об изменении меры пресечения экс-депутату. По его словам, Равшан Джеенбеков баллотируется в парламент в качестве кандидата-одномандатника. И напомнил, что конституционный Закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» стоит выше, чем УПК.

«Равшана Джеенбекова должны зарегистрировать как кандидата, соответственно, у него будет неприкосновенность. Я прошу изменить моему подзащитному меру пресечения», — сказал Замир Жоошев.

Сам Равшан Джеенбеков заявил, что суд обязан отпустить его из-под стражи. «Вы обязаны отпустить меня из-под стражи на месяц. Один раз вы соблюли закон и дали возможность подать документы в ЦИК, так следуйте же своей логике. Я хочу воспользоваться своим конституционным правом и идти на предвыборную агитацию. Центризбирком специально меня не регистрирует в кандидаты, видимо, они ждут ответа властей», — заметил он.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211821/
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