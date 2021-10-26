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Власть

Кыргызстан принял новое обязательство: климатическое. О чем оно?

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора представило национальное климатическое обязательство Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Презентация состоялась сегодня при содействии ПРООН.

Уточняется, что мероприятие приурочено к Международному климатическому форуму СОР-26, который начнет свою работу с 1 ноября в Глазго (Шотландия). В свою очередь его участники — подписанты Парижской конвенции единодушно согласились принять все необходимые меры по борьбе с изменением климата, чтобы ограничить повышение температуры до уровня ниже 2 градусов по Цельсию.

Кыргызстан также одобрил определяемые на национальном уровне вклады согласно Парижской конвенции.

В соответствии с ними к 2030 году республика обязуется сократить выбросы парниковых газов на 15,97 процента.

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что страна к 2050-му постарается достичь углеродной нейтральности. Будет вводиться все больше безуглеродных источников энергии, в первую очередь гидроэлектростанции.

«Переход к низкоуглеродной экономике позволит создать новые рабочие места за счет расширения отечественного сектора возобновляемой энергетики», — отметила постоянный представитель ПРООН в КР Луиз Чемберлен.

ПРООН поддержала новое обязательство Кыргызстана в области климата в рамках инициативы «Климатическая перспектива». Она направлена на поддержку глобальных действий по преобразованию климата путем поддержки государств в укреплении их обязательств в 2021 году и в последующий период. Инициатива реализуется в более чем 118 странах, что делает ее крупнейшим в мире предложением поддержки такого рода. «Климатическая перспектива» ПРООН поддерживается Германией, Швецией, ЕС, Италией, Испанией и другими основными донорами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211707/
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