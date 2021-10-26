Кыргызстан до Нового года планирует перейти на электронный документооборот

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства цифрового развития нового и. о. министра Дастана Догоева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность продолжения комплексной работы по цифровизации во многих приоритетных сферах деятельности и ее развития по всей стране.

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«Перед вами три важных направления. В сжатые сроки необходимо сделать прорыв в сфере предоставления госуслуг населению. Все справки должны быть переведены в цифровой формат. Вся страна до Нового года должна перейти на электронный документооборот. Кроме того, необходимо усилить работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур, внедрить виртуальные склады. К 1 января следующего года эти механизмы по государственным услугам, по взаимодействию с бизнесом, цифровизации должны быть готовы», – сказал он.

Акылбек Жапаров пожелал Дастану Догоеву успехов в реализации поставленных перед ведомством задач.