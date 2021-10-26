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Власть

Кыргызстан до Нового года планирует перейти на электронный документооборот

Фото кабмина КР. Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства цифрового развития нового и.о. министра

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров представил коллективу Министерства цифрового развития нового и. о. министра Дастана Догоева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Акылбек Жапаров подчеркнул важность продолжения комплексной работы по цифровизации во многих приоритетных сферах деятельности и ее развития по всей стране.

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«Перед вами три важных направления. В сжатые сроки необходимо сделать прорыв в сфере предоставления госуслуг населению. Все справки должны быть переведены в цифровой формат. Вся страна до Нового года должна перейти на электронный документооборот. Кроме того, необходимо усилить работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур, внедрить виртуальные склады. К 1 января следующего года эти механизмы по государственным услугам, по взаимодействию с бизнесом, цифровизации должны быть готовы», – сказал он.

Акылбек Жапаров пожелал Дастану Догоеву успехов в реализации поставленных перед ведомством задач.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211705/
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