Сами не справляемся. Обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека будет частная компания

Распоряжением председателя кабинета министров КР принимается решение, что частная компания будет обслуживать котлоагрегаты ТЭЦ Бишкека. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила депутат Наталья Никитенко.

Парламентарий рассказала, что кабмин обязал ОАО «Электрические станции» заключить договор с компанией Hampton Resources Limited. Она не только будет обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека, но и поставлять казахский уголь определенной марки.

Фото Натальи Никитенко. Распоряжение кабмина о передаче права обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека частной компании

«Частная компания неизвестного происхождения с сомнительной репутацией будет обслуживать котлы на стратегическом объекте? А деньги за обслуживание тоже будет получать компания? Это часть тех денег, которые в любом случае идут на выплату долга по коррупционному кредиту на новую ТЭЦ, в который оказалась втянута страна?» — возмутилась Наталья Никитенко.

В ОАО «Электрические станции» 24.kg пообещали позже предоставить комментарий по озвученной депутатом информации.