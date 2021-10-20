Сами не справляемся. Обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека будет частная компания

Распоряжением председателя кабинета министров КР принимается решение, что частная компания будет обслуживать котлоагрегаты ТЭЦ Бишкека. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила депутат Наталья Никитенко.
Парламентарий рассказала, что кабмин обязал ОАО «Электрические станции» заключить договор с компанией Hampton Resources Limited. Она не только будет обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека, но и поставлять казахский уголь определенной марки.
Фото Натальи Никитенко. Распоряжение кабмина о передаче права обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека частной компании
В ОАО «Электрические станции» 24.kg пообещали позже предоставить комментарий по озвученной депутатом информации.