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Власть

Сами не справляемся. Обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека будет частная компания

Распоряжением председателя кабинета министров КР принимается решение, что частная компания будет обслуживать котлоагрегаты ТЭЦ Бишкека. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила депутат Наталья Никитенко.

Парламентарий рассказала, что кабмин обязал ОАО «Электрические станции» заключить договор с компанией Hampton Resources Limited. Она не только будет обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека, но и поставлять казахский уголь определенной марки.

Натальи Никитенко
Фото Натальи Никитенко. Распоряжение кабмина о передаче права обслуживать котлы ТЭЦ Бишкека частной компании
«Частная компания неизвестного происхождения с сомнительной репутацией будет обслуживать котлы на стратегическом объекте? А деньги за обслуживание тоже будет получать компания? Это часть тех денег, которые в любом случае идут на выплату долга по коррупционному кредиту на новую ТЭЦ, в который оказалась втянута страна?» — возмутилась Наталья Никитенко.

В ОАО «Электрические станции» 24.kg пообещали позже предоставить комментарий по озвученной депутатом информации.
Ссылка: https://24.kg/vlast/210945/
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