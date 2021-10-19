Садыр Жапаров рассказал о роли работников соцзащиты в развитии Кыргызстана

Садыр Жапаров поздравил работников социальной защиты и профессиональных союзов страны с праздником. Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Ваша сфера деятельности связана с интересами каждой семьи, каждого ребенка и каждого пожилого гражданина. Благодаря преданному служению делу, умению отзываться на чужую боль, доброте и милосердию вы достигли немалых успехов и заслужили авторитет в обществе», — отмечено в поздравлении.

По словам Садыра Жапарова, роль социальной защиты населения возрастает с каждым годом, поэтому в Кыргызстане ей уделяется большое внимание.

Ярким свидетельством динамичного развития этой сферы является расширение мер соцподдержки граждан.

«Сегодня система социальной защиты населения в нашей стране постепенно модернизируется. В этом направлении внедряются современные технологии, расширяется спектр предоставляемых населению услуг и улучшается их качество, малоимущие граждане привлекаются к стимулирующим занятость программам. Проблемы лиц с инвалидностью — это не только их заботы, и нынче они решаются с соблюдением международных стандартов. Цифровизация социально-трудовой сферы позволит также улучшить и качество оказываемых услуг», — говорится в сообщении.

Глава государства уверен, что работники системы социальной защиты своим благородным отношением к делу, трудолюбием и самоотдачей внесут значительный вклад в социальное развитие республики. Он выразил благодарность профессионалам и ветеранам отрасли, которые, имея за плечами богатый опыт, щедро делятся своими знаниями с молодыми специалистами и полны желания реализовывать новые проекты, а также всем, кто причастен к решению насущных социальных вопросов.

Забота о детях, людях с ограниченными возможностями здоровья, уважение к старости — это те непроходящие ценности, которые были, есть и будут основой любого цивилизованного общества. Садыр Жапаров

«Как бы стремительно ни развивались экономика и информационные технологии, ничто не заменит человечности, доброго участия и сострадательного отношения к судьбе ближнего, так же, как во все времена будет востребованной ваша профессия», — отметил он.