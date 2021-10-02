Выборы-2021. Экс-начальник Генштаба и бывший первый вице-премьер идут в депутаты

Число намеревающихся баллотироваться по одномандатным округам увеличивается.

Как сообщили в ЦИК, уведомления о самовыдвижении подали бывший первый вице-премьер-министр Алмазбек Баатырбеков и экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Райимберди Дуйшембиев. Первый идет по Нарынскому округу № 33, второй — по Ноокенскому № 16.

За мандаты также готовы бороться бывший заместитель главы Нарынской области Сабырбек Сардарбеков и проректор Ошского государственного университета Замирбек Божонов. Подал уведомление в Центризбирком и адвокат лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева Канат Хасанов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.