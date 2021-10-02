Выборы-2021. Кандидатам и партиям дается 48 часов на исправление в документах

Рабочая группа Центризбиркома по приему избирательных документов в течение 10 календарных дней с момента принятия материалов от кандидатов и партий проверяет их на соответствие закону о выборах.

Уточняется, что проверка проводится через электронную программу «Тундук».

Претенденты на мандаты и политические организации, подавшие списки, могут в течение 48 часов с момента получения уведомления исправить допущенные в документах ошибки.

Не допускается регистрация одного и того же лица более чем в одном списке кандидатов по единому избирательному округу, более чем по одному одномандатному избирательному округу либо одновременно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.