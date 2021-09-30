Депутат возмущена ценами на продукты. Госантимонополия ей ответила

Госагентство антимонопольного регулирования ответило депутату парламента Ирине Карамушкиной на ее возмущение по поводу цен на продукты.

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В ведомстве отметили, что антимонопольный орган не регулирует и не устанавливает цены на конкурентных рынках. Также не регулируются цены на ГСМ, цемент и другое, даже на тех рынках, где есть субъекты-доминанты.

«Ценообразование происходит свободно, по рыночным законам, исходя из спроса и предложения. Полномочия по регулированию либо установлению цен на законодательном уровне не закреплены за антимонопольным ведомством. Регулирование цен возможно только по решению кабинета министров и только на социально значимые товары. При этом введение госрегулирования — это временная мера нерыночного характера, которая применяется лишь в исключительных случаях и при определенных условиях. У госагентства другая цель — развитие и защита конкуренции», — прокомментировали в ведомстве.

В госагентстве отметили, что законодательством не закреплены их полномочия на проведение внезапных проверок, а размеры штрафов низкие.

«Рост цен происходит не только в Кыргызстане, государствах — членах ЕАЭС и соседних странах, но и во всем мире. Мировые тенденции не могут не отразится на КР как импортозависимой республике.

Колебание цен на овощи, в том числе лук и картофель, носит сезонный характер. Дефицита ГСМ и семян нет. В отношении цен на продукты питания государством применены необходимые меры для стабилизации цен — обнуление НДС на некоторые поставляемые извне продукты, запрет экспорта ряда товаров, введение госрегулирования и так далее», — заявили в ведомстве.