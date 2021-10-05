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Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

Уроки октября-2020. Как все начиналось и к чему мы пришли. Timeline

С октябрьских событий 2020-го, приведших к третьему за 30-летнюю историю независимости Кыргызстана государственному перевороту, минул год.

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За это время в стране прошли три избирательных кампании — президентские выборы, в которых победил Садыр Жапаров, местные и повторные в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке. Принята новая Конституция, устанавливающая президентскую форму правления. Изгнаны канадские инвесторы и национализировано крупнейшее золоторудное месторождение Кумтор.

24.kg рассказывает о том, как все началось и к каким изменениям привело.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208848/
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