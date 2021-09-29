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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК рассказали, что не имеет права делать наблюдатель

В ЦИК рассказали, что не имеют права делать наблюдатели — от партий, кандидатов-одномандатников и независимые.

По данным ведомства, тем, кто прибыл мониторить процесс голосования, запрещается выдавать избирателям бюллетени. Нельзя расписываться за избирателя по его просьбе и заполнять бюллетень.

Или иными способами нарушать тайну голосования. А также принимать непосредственное участие в подсчете избирательных бюллетеней, проводимом членами избирательной комиссии. Нельзя агитировать и участвовать в принятии решений членами УИК.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208722/
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