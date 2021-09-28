Выборы-2021. Тазабек Икрамов будет баллотироваться по одномандатному округу

Действующий депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов подал документы для участия в парламентских выборах по одномандатным округам. Об этом сообщает ЦИК.

Он намерен баллотироваться по Сузакскому избирательному округу № 13 в Джалал-Абадской области.

Отметим, в шестой созыв он прошел по списку партии «Онугуу-Прогресс». Спустя два года был исключен из фракции за нарушение дисциплины.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.