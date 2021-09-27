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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Партии, оскандалившиеся на местных выборах в апреле, могут баллотироваться в ЖК

Партии, итоги голосования по которым отменили на местных выборах в апреле в Бишкеке, Оше и Токмаке, смогут участвовать в парламентских выборах. В ЦИК 24.kg объяснили почему.

По данным ведомства, в законе есть норма, где сказано, что «не допускается регистрация списка кандидатов политической партии при наличии факта признания итогов голосования по ним недействительными в случае нарушения избирательного законодательства».

На местных выборах итоги из-за системных нарушений были аннулированы в трех городах. В частности, в Бишкеке результаты голосования по трем партиям (НДПК, «Ак Бата», «Эмгек». — Прим. 24.kg) признали недействительными. 

Эти политорганизации уже подали заявки об участии в парламентской гонке. Как пояснили в ЦИК, на них действие закона не распространяется, поскольку местную и республиканскую кампании регулируют два разных документа. Что касается партий, которые участвовали в выборах в октябре 2020 года, они также под этот пункт не подпадают. Поскольку официально итоги подведены не были. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208413/
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