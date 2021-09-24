20:21
USD 84.80
EUR 99.39
RUB 1.17
Власть

Программу развития страны чиновники обсудили с гражданским обществом

Сегодня состоялся круглый стол по обсуждению проекта программы среднесрочного развития Кыргызстана до 2026 года. Мероприятие организовано администрацией президента и Министерством экономики и финансов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Один из главных принципов программы среднесрочного развития до 2026-го — преемственность государственной политики, заложенной в долгосрочной стратегии-2040, ориентация на человека, создание условий и формирование среды для его развития. Расходы государства на образование и здравоохранение рассматриваются как инвестиции в будущее», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено социально-культурному развитию, кардинальному реформированию системы общественного здравоохранения, укреплению первичной медико-санитарной помощи на основе цифровых технологий, развитию социальных услуг на местах, расширению доступа к дошкольному образованию, внедрению подушевого финансирования в систему образования, широкому привлечению бизнеса в дошкольное и школьное образование, социально-медицинские и реабилитационные, медицинские услуги.

«Предполагается создание фонда будущих поколений, цель которого — поддержка раннего развития детей, выделение финансовой поддержки гражданину, достигшему совершеннолетия и выполнившему требования по образованию и состоянию здоровья. Источником финансирования фонда будет часть средств от эксплуатации невозобновляемых ресурсов, добываемых на территории Кыргызстана», — отметили в пресс-службе.

В целях поддержки малоимущих и малообеспеченных слоев населения будут внедрены механизмы социального контракта путем выделения микрокредитного финансирования.

Программа содержит шаги по признанию труда женщин-матерей по уходу за детьми раннего возраста, развитию женского предпринимательства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208308/
просмотров: 140
Версия для печати
Материалы по теме
США намерены развивать торговые связи с Кыргызстаном
Из области фантастики. Улукбек Марипов обещает увеличить доходы каждой семьи
Депутаты утвердили программу развития Бишкека до 2020 года
Популярные новости
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
В&nbsp;Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с&nbsp;линий В Бишкеке из-за низких тарифов водители маршруток уходят с линий
Китайская компания вывезла из&nbsp;Кыргызстана 17&nbsp;фур золоторудного концентрата Китайская компания вывезла из Кыргызстана 17 фур золоторудного концентрата
Бизнес
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
24 сентября, пятница
20:18
На выкопанную траншею на улице Фирсова жалуются жители Бишкека На выкопанную траншею на улице Фирсова жалуются жители...
20:04
Программу развития страны чиновники обсудили с гражданским обществом
19:55
О ценах на уголь и лимитах. Кабмин Кыргызстана готовится к отопительному сезону
19:48
Кабмин рассмотрел вопрос реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов
19:37
В Кыргызстане стартует новый проект по спасению башни Бурана