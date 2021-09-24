Программу развития страны чиновники обсудили с гражданским обществом

Сегодня состоялся круглый стол по обсуждению проекта программы среднесрочного развития Кыргызстана до 2026 года. Мероприятие организовано администрацией президента и Министерством экономики и финансов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Один из главных принципов программы среднесрочного развития до 2026-го — преемственность государственной политики, заложенной в долгосрочной стратегии-2040, ориентация на человека, создание условий и формирование среды для его развития. Расходы государства на образование и здравоохранение рассматриваются как инвестиции в будущее», — говорится в сообщении.

Особое внимание уделено социально-культурному развитию, кардинальному реформированию системы общественного здравоохранения, укреплению первичной медико-санитарной помощи на основе цифровых технологий, развитию социальных услуг на местах, расширению доступа к дошкольному образованию, внедрению подушевого финансирования в систему образования, широкому привлечению бизнеса в дошкольное и школьное образование, социально-медицинские и реабилитационные, медицинские услуги.

«Предполагается создание фонда будущих поколений, цель которого — поддержка раннего развития детей, выделение финансовой поддержки гражданину, достигшему совершеннолетия и выполнившему требования по образованию и состоянию здоровья. Источником финансирования фонда будет часть средств от эксплуатации невозобновляемых ресурсов, добываемых на территории Кыргызстана», — отметили в пресс-службе.

В целях поддержки малоимущих и малообеспеченных слоев населения будут внедрены механизмы социального контракта путем выделения микрокредитного финансирования.

Программа содержит шаги по признанию труда женщин-матерей по уходу за детьми раннего возраста, развитию женского предпринимательства.