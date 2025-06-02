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Власть

Новую стратегию развития до 2030 года разработали в Кыргызстане

Вскоре будет представлена обновленная пятилетняя программа развития Кыргызстана до 2030 года. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, она будет принципиально отличаться от прежних документов и сосредоточится на новых, более смелых и гибких подходах к развитию.

«Мы уже опередили стратегию до 2040 года, которую приняли в 2017 году. Но из-за бюрократии все еще ведется работа по устаревшим программам. Пришло время пересмотреть подходы и отказаться от неэффективных решений», — отметил Эдиль Байсалов.

Старые госпрограммы, принятые в 2000-х, упразднят и отправят в архив. Министерство юстиции уже получило соответствующее поручение.

Новая стратегия рассчитана до 2030 года и нацелена «на реальные, современные вызовы». «Она станет основой нового курса развития Кыргызстана — гибкого, актуального и ориентированного на будущее», — подчеркнул зампред кабмина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331268/
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