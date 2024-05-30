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Власть

Кабмин разрабатывает новую программу развития Кыргызстана до 2030 года

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел совещание по вопросам разработки новой программы развития Кыргызской Республики до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Мы начинаем разработку программы развития Кыргызской Республики до 2030 года, в рамках которой определим план на ближайшие шесть лет», — сказал Акылбек Жапаров.

В ходе заседания обсуждены основные социально-экономические достижения страны за последние три года и обозначены цели и задачи до 2030 года.

Глава кабмина дал ряд поручений министерствам и ведомствам страны, а также полномочным представительствам президента в областях по приоритетным направлениям разработки проекта программы развития государства до 2030 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/295386/
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