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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Число желающих баллотироваться по одномандатным округам растет

В ЦИК продолжают поступать уведомления от желающих баллотироваться по одномандатным округам.

По данным ведомства, накануне поступили заявления от Тилека Усупова о самовыдвижении по Окрябрьскому округу № 28, Сабыралы Кебекбаева по Сузакскому округу № 13, Бактыбека Сыдыкова по Ноокенскому округу № 16, Абдыманапа Абдывахапова также по Сузакскому округу № 13 и Акылбека Арстанбекова по Ноокенскому округу № 16.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов, то есть до 18.00 18 октября.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208051/
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