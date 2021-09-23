Выборы-2021. Партии получат час бесплатного эфирного времени

В ЦИК рассказали, сколько эфирного времени на ОТРК получат партии и кандидаты-одномандатники для агитации.

Уточняется, что общий объем по единому избирательному округу должен быть не менее одного часа в рабочие дни.

Общий объем бесплатного эфирного времени для кандидатов по одномандатным избирательным округам должен быть не менее 30 минут на каналах региональных телерадиоорганизаций.

Центризбирком напоминает, что претенденты на мандаты не должны распространять информацию, способствующую созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату или партии.

Кандидат, политическая партия не вправе призывать голосовать против конкурентов или распространять сведения в сочетании с негативными комментариями, описывать возможные последствия в случае, если тот или иной претендент будет избран.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.