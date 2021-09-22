13:10
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Власть

Парламент принял возражения президента по новому Уголовному кодексу

Парламент принял возражения президента по проекту новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Голосовали за решение на сегодняшнем заседании.

Отметим, Садыр Жапаров внес замечания по ряду пунктов Кодекса о правонарушениях, а также Уголовного кодекса. В частности он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана. Также поступило возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. В первоначальной версии они должны были вступить в силу 1 сентября.

Обсудив возражения, депутаты согласились с ними и вновь направили документы главе государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207956/
просмотров: 518
Версия для печати
Материалы по теме
Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
Президент вернул на доработку проект нового уголовного законодательства
Законы не должны быть репрессивными. Коалиция против пыток о новых кодексах
Сделка со следствием заставляет становиться стукачом, считает Рыскелди Момбеков
Счетная палата не будет проводить аудит субъектов предпринимательства
Зачем нам новое уголовное законодательство. Комментарий разработчиков
Уйти в тень или сесть. Как бизнес Кыргызстана вынуждают работать нелегально
Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой
Реформа УК и УПК. Уведомлений о подозрении не будет, будут предъявлять обвинение
Бизнес добился своего. Прокуроры и следователи не будут назначать проверки
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Стало известно, зачем вызвали на&nbsp;допрос Сооронбая Жээнбекова Дело «Кумтора». Стало известно, зачем вызвали на допрос Сооронбая Жээнбекова
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
Бизнес
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
Гендерное равенство и&nbsp;равноправное партнерство обсуждают в&nbsp;Бишкеке Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке
Сигареты&nbsp;&mdash; это пагубное зло: как мир говорит курению &laquo;нет&raquo; Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
22 сентября, среда
13:08
В Бишкеке новый мурал. Мальчик в фуражке из фильма «Белый пароход» В Бишкеке новый мурал. Мальчик в фуражке из фильма «Бел...
13:02
В Бишкеке в жилмассиве «Дордой» начали строить детский сад
13:00
В Кыргызстане егеря не имеют финансового стимула для борьбы с браконьерством
12:57
Убийство контрактника. Подозреваемого водворили на гауптвахту
12:49
В школе города Ош раздали дневники с ошибками