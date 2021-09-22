Парламент принял возражения президента по новому Уголовному кодексу

Парламент принял возражения президента по проекту новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса о правонарушениях. Голосовали за решение на сегодняшнем заседании.

Отметим, Садыр Жапаров внес замечания по ряду пунктов Кодекса о правонарушениях, а также Уголовного кодекса. В частности он считает, что статья «Семейное насилие» должна быть доработана. Также поступило возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Предлагается уточнить, что законы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом. В первоначальной версии они должны были вступить в силу 1 сентября.

Обсудив возражения, депутаты согласились с ними и вновь направили документы главе государства.