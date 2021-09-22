Стрельба в вузе Перми. В ЖК предлагают усилить работу психологов с детьми

Необходимо усилить работу психологов в учебных заведениях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша предложила депутат Бурул Аманова.

По ее словам, инцидент со стрельбой в Пермском государственном университете требует серьезного внимания к вузам и школам со стороны МВД и Министерства образования и науки.

«В Перми погибли невинные люди. Психологи в школах должны хорошо работать. Стрелявшие в Перми и Казани получили разрешение на ношение оружия, были увлечены компьютерными играми. Необходимо заслушать информацию о безопасности в наших университетах и школах», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров утверждал, что его атака не является терактом, а он не состоит в экстремистских организациях. СМИ нашли в соцсетях записку, которую подозреваемый опубликовал ранее. Тимур Бекмансуров находится в больнице, при задержании его ранили. Жертвами стрельбы стали восемь человек.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, убил девять человек. На допросе стрелок назвал себя богом. 21 человек получил ранения.