13:10
USD 84.80
EUR 99.50
RUB 1.16
Власть

Стрельба в вузе Перми. В ЖК предлагают усилить работу психологов с детьми

Необходимо усилить работу психологов в учебных заведениях. Об этом на заседании Жогорку Кенеша предложила депутат Бурул Аманова.

По ее словам, инцидент со стрельбой в Пермском государственном университете требует серьезного внимания к вузам и школам со стороны МВД и Министерства образования и науки.

«В Перми погибли невинные люди. Психологи в школах должны хорошо работать. Стрелявшие в Перми и Казани получили разрешение на ношение оружия, были увлечены компьютерными играми. Необходимо заслушать информацию о безопасности в наших университетах и школах», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Пермском государственном университете произошла стрельба. Восемнадцатилетний Тимур Бекмансуров утверждал, что его атака не является терактом, а он не состоит в экстремистских организациях. СМИ нашли в соцсетях записку, которую подозреваемый опубликовал ранее. Тимур Бекмансуров находится в больнице, при задержании его ранили. Жертвами стрельбы стали восемь человек.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани, убил девять человек. На допросе стрелок назвал себя богом. 21 человек получил ранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207947/
просмотров: 413
Версия для печати
Материалы по теме
Казанский стрелок, убивший девять человек в школе, признан невменяемым
Восемь человек погибли во время стрельбы в школе в Казани
В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже. Есть погибшие
В США два ученика расстреляли одноклассников. Есть погибшие и раненые
Популярные новости
Ситуация в&nbsp;Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального Ситуация в Афганистане. Талибы лишили узбекский язык статуса официального
Незаконное обогащение. В&nbsp;ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Стало известно, зачем вызвали на&nbsp;допрос Сооронбая Жээнбекова Дело «Кумтора». Стало известно, зачем вызвали на допрос Сооронбая Жээнбекова
Держитесь подальше от&nbsp;сур. В&nbsp;парламенте поругались генпрокурор и&nbsp;депутат Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат
Бизнес
Филиал &laquo;Бай Тушума&raquo; встречает клиентов в&nbsp;новом офисе Филиал «Бай Тушума» встречает клиентов в новом офисе
Гендерное равенство и&nbsp;равноправное партнерство обсуждают в&nbsp;Бишкеке Гендерное равенство и равноправное партнерство обсуждают в Бишкеке
Сигареты&nbsp;&mdash; это пагубное зло: как мир говорит курению &laquo;нет&raquo; Сигареты — это пагубное зло: как мир говорит курению «нет»
Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на&nbsp;российском рынке Forbes назвал популярные среди мигрантов сферы труда на российском рынке
22 сентября, среда
13:08
В Бишкеке новый мурал. Мальчик в фуражке из фильма «Белый пароход» В Бишкеке новый мурал. Мальчик в фуражке из фильма «Бел...
13:02
В Бишкеке в жилмассиве «Дордой» начали строить детский сад
13:00
В Кыргызстане егеря не имеют финансового стимула для борьбы с браконьерством
12:57
Убийство контрактника. Подозреваемого водворили на гауптвахту
12:49
В школе города Ош раздали дневники с ошибками