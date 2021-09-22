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Власть

Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина и Улукбека Марипова

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызстана Улукбеком Мариповым. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Михаил Мишустин поблагодарил Улукбека Марипова за соболезнования в связи с трагедией в Перми. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов в других областях.

«Затрагивался также график предстоящих контактов по правительственной линии», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207901/
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Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина и Улукбека Марипова