Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы и непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы, заявил президент Садыр Жапаров в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Наша страна заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества. Исходя из этих соображений, Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы и непостоянные члены Совета безопасности ООН на 2027-2028 годы. Призываю все государства — члены ООН оказать нам поддержку на выборах», — обратился он к членам организации.

Садыр Жапаров напомнил, что в следующем году 30-летие вступления в ООН также будут отмечать соседи Кыргызстана по региону.

«Хочу подчеркнуть, что во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, решение всех разногласий исключительно путем переговоров. Учитывая эту знаменательную дату, в 2022 году предлагаем провести саммит Центральная Азия — ООН, чтобы вместе подвести итоги взаимного сотрудничества и наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности Центральной Азии. Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Прошу уважаемых председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год», — сказал он.