17:47
USD 84.78
EUR 99.84
RUB 1.17
Власть

Всемирный день чистоты. Улукбек Марипов принял участие в субботнике в Ботсаду

Улукбек Марипов в рамках Всемирного дня чистоты принял участие в субботнике в Ботаническом саду имени Энвера Гареева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров, мэр столицы Айбек Джунушалиев, сотрудники администрации президента очистили территорию парка от бытовых отходов.

«Сегодня замечательный день. Кабинет министров поддержал акцию, направленную на очистку наших парков и других общественных мест от мусора, и сегодня экологическая акция проводится по всей стране. Каждый гражданин должен бережно и ответственно относиться к окружающей среде, не загрязняя природу мусором», — сказал глава кабмина.

Подрастающему поколению необходимо прививать любовь к природе.

Улукбек Марипов

«Ведь чем лучше мы будем заботиться о природе, тем больше благ она принесет», — заметил он.

Во время акции председателя кабмина ознакомили с деятельностью научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева». Также он встретился с представителями организаций, работающих в сфере переработки твердых бытовых и опасных отходов, экологами.

Улукбек Марипов отметил важность развития инфраструктуры Ботанического сада. По его словам, в этом вопросе необходима консолидация усилий государственных и местных органов власти, донорских организаций.

Глава кабинета министров подчеркнул приверженность поддержке экологической деятельности и общественно значимых инициатив гражданских активистов и волонтеров в сфере экологии и защиты окружающей среды.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207592/
просмотров: 380
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте во Всемирный день чистоты проведут городской субботник
Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник
Завтра в городе Ош пройдет субботник
В Бишкеке прошел общегородской субботник. Кто участвовал в уборке столицы
Нехватка поливной воды. Дендрарий-заповедник Ботсада в Бишкеке закрыт
Больше 15 грузовиков мусора собрали на берегах Карабалтинки
Сотрудники мэрии Бишкека и Ошского рынка очищают русло реки Ала-Арчи
Более 700 тонн мусора собрали в городе Ош во время субботника
Супруга президента Кыргызстана вышла на субботник
117 тонн мусора собрали бишкекчане во время общегородского субботника
Популярные новости
В&nbsp;России инициативу Садыра Жапарова на&nbsp;саммите ОДКБ назвали абсурдной В России инициативу Садыра Жапарова на саммите ОДКБ назвали абсурдной
Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников Дело энергетиков. Садыр Жапаров помиловал двух осужденных экс-чиновников
Повысить тариф и&nbsp;убрать из&nbsp;центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека Повысить тариф и убрать из центра маршрутки. Что еще планирует мэрия Бишкека
В&nbsp;Кыргызстан прилетает замглавы администрации президента России В Кыргызстан прилетает замглавы администрации президента России
Бизнес
Банк &laquo;Бай Тушум&raquo; приглашает на&nbsp;праздничное открытие филиала в&nbsp;Бишкеке Банк «Бай Тушум» приглашает на праздничное открытие филиала в Бишкеке
Российские инвесторы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову. Просят защитить от&nbsp;беспредела Российские инвесторы обратились к Садыру Жапарову. Просят защитить от беспредела
Все о&nbsp;маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе от&nbsp;зарубежных спикеров на&nbsp;DIGITAL FEST 2021 Все о маркетинге, креативе и рекламе от зарубежных спикеров на DIGITAL FEST 2021
Пройдите онлайн-идентификацию в&nbsp;MegaPay за&nbsp;несколько секунд Пройдите онлайн-идентификацию в MegaPay за несколько секунд
18 сентября, суббота
17:08
Всемирный день чистоты. Улукбек Марипов принял участие в субботнике в Ботсаду Всемирный день чистоты. Улукбек Марипов принял участие...
17:03
Ошибка вышла. Почему в мэрии Бишкека нижний «Токольдош» отнесли к другому району
16:53
Праздник вкуса. Как в Бишкеке проходит Фестиваль еды
16:48
В Лейлекском районе пограничника подозревают в убийстве
16:29
Минобразования закупает учебники, напечатанные шрифтом Брайля