Всемирный день чистоты. Улукбек Марипов принял участие в субботнике в Ботсаду

Улукбек Марипов в рамках Всемирного дня чистоты принял участие в субботнике в Ботаническом саду имени Энвера Гареева. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По ее данным, глава кабинета министров, мэр столицы Айбек Джунушалиев, сотрудники администрации президента очистили территорию парка от бытовых отходов.

«Сегодня замечательный день. Кабинет министров поддержал акцию, направленную на очистку наших парков и других общественных мест от мусора, и сегодня экологическая акция проводится по всей стране. Каждый гражданин должен бережно и ответственно относиться к окружающей среде, не загрязняя природу мусором», — сказал глава кабмина.

Подрастающему поколению необходимо прививать любовь к природе. Улукбек Марипов

«Ведь чем лучше мы будем заботиться о природе, тем больше благ она принесет», — заметил он.

Во время акции председателя кабмина ознакомили с деятельностью научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева». Также он встретился с представителями организаций, работающих в сфере переработки твердых бытовых и опасных отходов, экологами.

Улукбек Марипов отметил важность развития инфраструктуры Ботанического сада. По его словам, в этом вопросе необходима консолидация усилий государственных и местных органов власти, донорских организаций.

Глава кабинета министров подчеркнул приверженность поддержке экологической деятельности и общественно значимых инициатив гражданских активистов и волонтеров в сфере экологии и защиты окружающей среды.