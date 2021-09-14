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Власть

Президент США сравнил Таджикистан с Афганистаном. В Душанбе отреагировали

Таджикистан выразил свое недовольство в связи с высказываниями президента США Джо Байдена, пишет радио «Озоди».

По данным издания, Байден заявил, что ситуация с людьми в Афганистане, цепляющимися за фюзеляжи американских военно-транспортных самолетов, могла бы повториться и в случае эвакуации сторонников США из Таджикистана.

«Если бы мы были в Таджикистане, выкатили (военно-транспортный самолет) С-130 и сказали, что позволим всем, кто замечен в симпатиях к нам, погрузиться в самолет, — вы получили бы людей, висящих в нише шасси», — сказал он в ходе посещения 11 сентября пожарного участка в Пенсильвании.

Таджикистан был упомянут Байденом в качестве примера в ответ на вопрос о выводе войск из Афганистана.

Министерство иностранных дел Таджикистана в связи с этим вручило послу США в Таджикистане ноту протеста, в которой говорится, что «подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства».

«Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», — говорится в ноте МИДа Таджикистана.

Посольство США в Душанбе пока данную новость не прокомментировало.

Выступая на панихиде по жертвам терактов 11 сентября в Шансквилле, штат Пенсильвания, Байден выступил в защиту своих действий по выводу контингента США из Афганистана, назвав принятое решение правильным.

По его словам, опрос показал, что 70 процентов американцев выступали за вывод войск из Афганистана. Однако Байден добавил, что многим не понравилось, как «мы вывели войска».

«Трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать», — пояснил Байден и провел аналогию с Таджикистаном. Это вызвало бурную реакцию в таджикских социальных сетях. Многие пользователи утверждали, что сравнивать Таджикистан с положением людей, бегущих из Афганистана, было неправильно.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило о полном контроле над всей территорией Афганистана. Стало известно, что «Талибан» определился с системой управления страной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207061/
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