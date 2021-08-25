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Власть
Сюжет: COVID-19

Фальшивые справки ПЦР-теста: в кабинете министров начали проверку

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова взяла под личный контроль проверку фактов, указанных в журналистском расследовании о выдаче поддельных сертификатов ПЦР-тестов, сообщает пресс-служба правительства.

По ее данным, она напомнила о недопустимости подобных нарушений и поручила Министерству внутренних дел начать расследование по фактам, указанным в СМИ.

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Министерству здравоохранения и социального развития поручено в недельный срок изучить факты нарушений, по результатам рассмотреть деятельность отдельных частных лабораторий в соответствии с законодательством.

Пограничной службе ГКНБ дано поручение провести служебное расследование по фактам, изложенным в материале, и принять меры по недопущению подобных нарушений.

Напомним, за фальшивыми справками журналисты отправились на два контрольно-пропускных пункта. Одним из них стал КПП «Ак-Жол» на границе с Казахстаном. За поддельную справку с отрицательным результатом ПЦР-теста для выезда за границу попросили 3 тысячи сомов.

Один из сотрудников КПП, которого местные называли Бека-Малыш, за сутки без тестов и обследований передал журналистке нужный документ. Справка была распечатана на бланке лаборатории Бонецкого.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205064/
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