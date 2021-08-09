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Власть

Санаторий «Иссык-Куль Аврора» передан в ведение управления делами президента

Санаторий «Иссык-Куль Аврора» передан в ведение управления делами президента. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Фонду по управлению государственным имуществом поручено передать государственное предприятие «Санаторий Иссык-Куль Аврора» в ведение управления делами президента и переименовать его в государственное предприятие «Санаторий Иссык-Куль Аврора».

Напомним, санаторий расположен в селе Булан-Соготту. Здание здравницы построено по экспериментальному архитектурному проекту в 1979 году и напоминает белый парус. Главный корпус круглогодичного санатория состоит из шести этажей и вмещает 146 номеров, также здравница располагает коттеджами. Все здания курортного отеля находятся на территории площадью 55 гектаров.

Глава кабмина также распорядился передать 65 процентов государственной доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Гознак», включая имущественный комплекс, в ведение государственного предприятия «Типография» при управлении делами президента.

Как поясняют чиновники, это сделано для укрепления материально-технической базы управления делами президента и усиления деятельности его подведомственных организаций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203525/
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