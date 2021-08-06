В ваших советах не нуждаемся. ГКНБ ответил на критику Таалатбека Масадыкова

ГКНБ ответил заместителю председателя Совета безопасности Таалатбеку Масадыкову, который в интервью заявил, что «ГКНБ — не то ведомство, которое должно выходить на публику, в медиа».

С таким утверждением в ГКНБ несогласны, считая, что работа с масс-медиа сегодня как никогда нужна для органов власти, в том числе и для ГКНБ, поскольку это является доступным методом информирования общественности.

«В подобных советах, что дается Таалатбеком Масадыковом, ГКНБ не нуждается. ГКНБ является важным органом исполнительной ветви власти и в случае необходимости пользуется советами и рекомендациями компетентных лиц, имеющих на это конституционное право», — проинформировали в пресс-центре.

ГКНБ предлагает Таалатбеку Масадыкову рассмотреть свои полномочия исходя из предусмотренных Конституцией должностных обязанностей.

Напомним, в начале мая 2021 года Марат Иманкулов указом президента назначен на должность секретаря Совета безопасности КР.

Другим указом Садыра Жапарова на должность зампредседателя СБ назначен Таалатбек Масадыков.