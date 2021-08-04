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Власть

Садыр Жапаров поздравил Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали

Садыр Жапаров в телефонном разговоре поздравил члена национальной сборной, борца вольного стиля Айсулуу Тыныбекову с завоеванием серебряной медали на Олимпийских играх, проходящих в эти дни в Токио. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Это знаменательный и памятный день для всего Кыргызстана. Ваша высокая награда стала закономерным результатом каждодневного и тяжкого труда в течение долгих лет, железной воли к победе, сосредоточенности на большой цели. Вы показали достойное выступление, отличную подготовку и высочайший моральный дух», — сказал Садыр Жапаров.

Он особо отметил, что Айсулуу Тыныбекова не раз прославляла Кыргызстан на мировой арене своими славными победами, а впереди ее ждут еще большие достижения. Президент смотрел финальную схватку в кругу своей семьи.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента

Напомним, Айсулуу Тыныбекова сегодня выиграла серебряную медаль турнира по борьбе в весовой категории до 62 килограммов. Она проиграла японке Юкако Каваи со счетом 3:4. Ранее кыргызстанка одолела Анастасию Григорьеву из Латвии (8:0), Кристу Инце из Румынии (6:0) и Ирину Коляденко из Украины (10:0). Вчера кыргызстанцы уже завоевали две медали — бронзовую Мээрим Жуманазарова и серебряную Акжол Махмудов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203174/
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