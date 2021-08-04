Выборы-2021. Кто из кандидатов победит при равном количестве голосов

В ЦИК нашли выход, как определить, кто из кандидатов-одномандатников, набравших равное количество голосов, победил. Об этом 24.kg рассказал член Центризбиркома Кайрат Маматов.

По его словам, мандат получит тот, кто раньше всех зарегистрирован. Уточняется, что уведомление о регистрации баллотирующиеся должны получить не позднее чем за 45 дней до даты голосования.

В ЦИК напомнили: если политик идет от партии, но не по списку, а как одномандатник, то его должны выдвинуть на съезде. Если как самовыдвиженец, его кандидатуру должны одобрить на собрании избирателей (не менее 100 человек. — Прим. 24.kg).

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.