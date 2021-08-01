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Власть

Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий

Председатель ГКНБ прокомментировал публикации и размещенный в Сети список политиков, депутатов и бывших чиновников, которые якобы лично передали ему крупные суммы денег.

«Есть люди, которые обвиняют президента и меня во всевозможной лжи и клевете... Теперь вот появился список того, что я получил деньги от кого-то. Мы поймали несколько преступных группировок, которые вымогали деньги у кого-либо от нашего имени. Они понесут законное наказание. Если бы я взял деньги у того или иного человека, то родственники этих людей знали бы и говорили об этом везде. Все наши усилия будут направлены на благо нашего государства, и мы сделаем Кыргызстан процветающим и равноправным государством», — прокомментировал слухи Камчыбек Ташиев.

Ранее ряд кыргызскоязычных СМИ и пользователи соцсетей разместили список, написанный от руки с комментариями, что его составил сам глава ГКНБ. В нем указаны известные фамилии и суммы, якобы переданные лично Камчыбеку Ташиеву. Например, там есть данные на Азиза Суракматова, Омурбека Бабанова, Исхака Пирматова, Жаныша Кудайбергенова, Кубанычбека Жумалиева и многих других.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202834/
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