Будьте добрее. Улукбек Марипов поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поздравил кыргызстанцев с праздником Курман айт. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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По ее данным, он принял участие в праздничном айт намазе, который прошел в центральной мечети Бишкека.

«Праздник Курман айт имеет многовековую историю и наполнен позитивным, глубоким нравственным содержанием. В этот праздничный день каждый правоверный мусульманин должен совершить больше благих деяний, чем в обычный день. Такие поступки не только украшают человека, но и помогают развивать в нас такие качества, как сострадание к близкому, добродетельность и взаимоуважение. Надеюсь, что каждый из вас в этот день обратит свой взор не только на богато накрытый праздничный стол, но и протянет руку помощи людям, которые в силу разных жизненных обстоятельств нуждаются в нашей помощи. Никогда нельзя проходить мимо человека, оказавшегося в беде. Будьте добрее и судьба будет так же благосклонна к нам, нашему народу», — говорится в обращении Улукбека Марипова.

Чиновник также пожелал всем согражданам, приверженцам всех религиозных конфессий крепкого здоровья, мира, достатка и процветания Кыргызстану.