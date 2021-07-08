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Власть

В Кыргызстане появится база аналитических продуктов

Председатель кабинета министров Улукбек Марипов поручил разработать единую базу данных аналитических продуктов Кыргызстана. Об этом заявлено по итогам встречи с директором Национального института стратегических исследований Ураном Ахметовым.

В ходе встречи были обсуждены меры по повышению эффективности деятельности института при разработке и принятии государственных программ развития, по усилению потенциала исследовательской деятельности и взаимодействию государственных органов с институтом.

Директор НИСИ Уран Ахметов проинформировал председателя кабинета министров о текущих задачах и планах института на ближайшую перспективу.

«Аналитические исследования НИСИ могут существенно облегчить работу государственных органов в части прогнозирования. Необходимо разработать единую базу данных аналитических продуктов Кыргызской Республики и Фонда аналитических исследований, которыми могут воспользоваться как государственные органы, международные сообщества, так и рядовые граждане», — отметил Улукбек Марипов.

Глава кабмина дал ряд поручений соответствующим отделам администрации президента, в том числе по части принятия указа «О Национальном институте стратегических исследований Кыргызской Республики».
Ссылка: https://24.kg/vlast/200256/
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