Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток

В парламент Кыргызстана поступили проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также обновленный Кодекс о нарушениях.

По новым кодексам возвращается всё старое: лишение водительских прав, частые штрафстоянки (даже за мелкие нарушения ПДД), аресты до 5 суток в обезянниках. Не нойте. Назад - это тоже что и вперёд. Смотря куда повернуть голову. — Дастан Бекешев (@bekeshev) July 5, 2021

Депутат Дастан Бекешев в Twitter написал, что возвращается все старое. «Лишение водительских прав, частые штрафстоянки (даже за мелкие нарушения ПДД), аресты до пяти суток», — отметил нардеп.

Депутаты с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме. Помимо утверждения новой редакции кодексов, парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта — о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство.