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Власть

Новые кодексы. Возвращаются штрафстоянки и аресты до пяти суток

В парламент Кыргызстана поступили проекты Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также обновленный Кодекс о нарушениях.

Депутат Дастан Бекешев в Twitter написал, что возвращается все старое. «Лишение водительских прав, частые штрафстоянки (даже за мелкие нарушения ПДД), аресты до пяти суток», — отметил нардеп.

Депутаты с 5 по 30 июля будут работать в обычном режиме. Помимо утверждения новой редакции кодексов, парламентариям предстоит принять два конституционных законопроекта — о кабинете министров и пакет поправок в избирательное законодательство.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199898/
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