В кабинете министров опять подняли тему праворульных автомашин

В кабинете министров в который раз подняли тему праворульных авто. Напомним, их ввоз в Кыргызстан был запрещен в 2015 году.

Однако в Министерстве цифрового развития считают, что выпущенное тогда постановление правительства очень противоречивое и содержит множество пробелов. Поэтому в Кыргызстан беспрепятственно завозятся праворульные машины в качестве запасных частей или комплектующих.

«Граждане, у кого есть такие машины, успешно использовали недочеты законодательства в свою пользу. Правил же, которые разрешают замену кузовов — тем самым при регистрации фактически вносятся данные нового авто, нет», — отметили в кабмине.

Министерство цифрового развития предлагает внести изменения, запрещающие установку кузова на машину с правым рулем. За исключением тех, что предназначены для коммунального и сельского хозяйства и дорожного строительства. Этот список может быть дополнен.