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Власть

Семь компаний, добывающих гравий на границе с Казахстаном, могут лишить лицензий

В парламенте требуют лишить лицензий компании, добывающие гравий вблизи кыргызско-казахской границы. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета по международным делам, безопасности и обороне Жогорку Кенеша.

По словам депутата Каныбека Иманалиева, добыча идет в нескольких местах вдоль реки Чу.

«Есть закон, где говорится, что в 500 метрах от границы нельзя проводить такие работы. Надо лишить их лицензий. Ведь и так сейчас меняется русло реки Чу и вместе с ним и граница», — заявил депутат.

По данным заместителя министра МЧС Урматбека Шамырканова, гравий на границе забирают семь компаний и ГКНБ ведет работу по приостановлению их лицензий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199139/
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