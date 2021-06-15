Назначен еще один зампредседателя Государственной таможенной службы Кыргызстана

Кыялбек Мукашев назначен заместителем председателя Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики. Об этом сообщили в ведомстве.
Заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил коллективу нового зама.
Кыялбек Мукашев в Министерстве финансов Кыргызской Республики с 2002 года. Был заведующим отделом социального развития в аппарате правительства, заместителем директора Государственного агентства социального обеспечения, заместителем министра социального развития.
Занимал посты начальника управления планирования расходов отраслей экономики Министерства финансов, и. о. статс-секретаря ведомства, в 2020-м возглавил его.
До назначения был первым заместителем министра экономики и финансов Кыргызской Республики.