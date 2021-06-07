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Власть

Назначен председатель Государственной таможенной службы Кыргызстана

Полковник Таможенной службы Самат Исабеков назначен на должность председателя Государственной таможенной службы при Министерстве экономики и финансов КР. Об этом сообщили в ведомстве.

Заместитель председателя кабинета министров — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров представил коллективу Таможенной службы нового главу.

С 1996 года по настоящее время Самат Исабеков трудился в таможенных органах, занимал различные оперативные должности, в том числе руководящие.

Отметим, Таможенную службу при правительства КР возглавлял Кадыржан Семетеев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/196711/
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