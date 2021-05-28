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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Международных экологов просят поддержать Кыргызстан в споре с Centerra Gold

Депутат Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев обратился к международным экологическим организациям с просьбой поддержать Кыргызстан в споре с компанией Centerra Gold. Об этом он заявил на заседании Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

В городе на Неве участники обсудили основные глобальные экологические проблемы сохранения природы и климата, а также новые подходы к решению вопросов в этой области.

Члены делегации КР проинформировали о международных экологических инициативах Кыргызстана в области охраны окружающей среды и решениях, принимаемых в сфере защиты горной экосистемы страны.

«Каныбек Иманалиев и Бактыбек Турусбеков довели до сведения международного экспертного сообщества позицию Кыргызстана по ситуации вокруг месторождения Кумтор. В частности проинформировали о многочисленных нарушениях компании Centerra Gold экологических и горнотехнических норм при разработке месторождения золота на территории Иссык-Кульской области», — говорится в сообщении.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности Кумтора. Срок работы комиссии продлен еще на три месяца. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195570/
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