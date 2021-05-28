10:41
USD 83.38
EUR 101.58
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Рекомендации Наццентра по предупреждению пыток не исполняются

Рекомендации Национального центра по предупреждению пыток не всегда исполняются. Об этом в ходе круглого стола заявила депутат парламента Наталья Никитенко.

По ее словам, Кыргызская Республика — одна из первых стран в Центральной Азии, признавшая проблему пыток.

«В других странах показывают низкую статистику по пыткам, однако вряд ли это так. В этом плане мы признали проблему и заявили о борьбе с этим явлением. Прежде всего нужно менять сознание людей. На законодательном уровне в КР был создан Национальный центр по предупреждению пыток. Это ведомство работает, но зачастую рекомендации центра не всегда воспринимаются госорганами», — сказала Наталья Никитенко.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195516/
просмотров: 134
Версия для печати
Материалы по теме
Это игра в наперстки. Наталья Никитенко об очередной приватизации
Наццентр по предупреждению пыток: Наши рекомендации игнорируют
Вымогательство $250 тысяч. В ГКНБ сообщили, где Мелис Аспеков получил синяки
Мелис Аспеков пожаловался на пытки в СИЗО ГКНБ
Правозащитники назвали военным преступлением действия таджикских силовиков
Кыргызстан стал объектом спланированной агрессии с участием военных Таджикистана
Права лиц с инвалидностью хорошо декларированы, но плохо реализуются
Инцидент на границе. Садыр Жапаров должен начать переговоры с Эмомали Рахмоном
Ни защищают, ни развивают. Депутат возмущена работой правительства
Ряд депутатов выступает за исключение из поправок УК пункта о политической розни
Популярные новости
Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с&nbsp;вором в&nbsp;законе, назначен прокурором Абдибакыт Халмурзаев, фотографировавшийся с вором в законе, назначен прокурором
Камчыбек Ташиев принял митингующих у&nbsp;здания ГКНБ Камчыбек Ташиев принял митингующих у здания ГКНБ
Полный беспредел. Дастан Бекешев о&nbsp;политической ответственности спикера Полный беспредел. Дастан Бекешев о политической ответственности спикера
Он&nbsp;клевещет. Сооронбай и&nbsp;Асылбек Жээнбековы подали в&nbsp;суд на&nbsp;Мелиса Аспекова Он клевещет. Сооронбай и Асылбек Жээнбековы подали в суд на Мелиса Аспекова
Бизнес
Как новые строительные нормы по&nbsp;газификации помогут бизнесу и&nbsp;потребителям Как новые строительные нормы по газификации помогут бизнесу и потребителям
Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов &laquo;Манас&raquo; и&nbsp;&laquo;Ош&raquo; в&nbsp;приложении MEGA24 Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов «Манас» и «Ош» в приложении MEGA24
Hyundai Sonata может стать твоей! Не&nbsp;пропусти розыгрыш 31&nbsp;мая Hyundai Sonata может стать твоей! Не пропусти розыгрыш 31 мая
Президент Кыргызского футбольного союза встретился с&nbsp;послом Катара в&nbsp;Кыргызстане Президент Кыргызского футбольного союза встретился с послом Катара в Кыргызстане
28 мая, пятница
10:25
Рекомендации Наццентра по предупреждению пыток не исполняются Рекомендации Наццентра по предупреждению пыток не испол...
10:20
Камчыбек Ташиев поздравил пограничников с их профессиональным праздником
10:17
Бишкекчане жалуются, что в ЦОН-3 скопилось много народу
10:14
Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Сотрудники консульства встретятся с задержанным
10:02
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 мая