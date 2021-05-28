Рекомендации Наццентра по предупреждению пыток не исполняются

Рекомендации Национального центра по предупреждению пыток не всегда исполняются. Об этом в ходе круглого стола заявила депутат парламента Наталья Никитенко.

По ее словам, Кыргызская Республика — одна из первых стран в Центральной Азии, признавшая проблему пыток.

«В других странах показывают низкую статистику по пыткам, однако вряд ли это так. В этом плане мы признали проблему и заявили о борьбе с этим явлением. Прежде всего нужно менять сознание людей. На законодательном уровне в КР был создан Национальный центр по предупреждению пыток. Это ведомство работает, но зачастую рекомендации центра не всегда воспринимаются госорганами», — сказала Наталья Никитенко.