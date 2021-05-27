Кто понесет ответственность за конфликт в Баткене, интересуется депутат

Никто из чиновников и ответственных лиц не понес наказание за допущение военного конфликта в Баткене. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Шайлообек Атазов.

Он спросил у членов кабинета министров, будут ли привлечены к ответственности лица, которые допустили военное вторжение Таджикистана на территорию Кыргызстана.

«Сейчас работает государственная комиссия, по результатам их работы это будет известно», — ответил представитель кабинета министров в парламенте Алмазбек Абытов.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.