Председатель кабинета министров призвал обеспечить население лекарствами

«Одна из наших главных задач — обеспечить население лекарственными средствами по доступным ценам», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на совещании по обсуждению перечня лекарственных средств и медицинских изделий, освобожденных от налога на добавленную стоимость.

«Из-за налоговых послаблений республиканский бюджет ежегодно теряет до 25 миллиардов сомов. Определенные преференции на лекарственные средства должны быть. Но порой это играет против нас же. Основной товар поступает из России, но если сравнить цены там и здесь — это небо и земля. Зарабатывают поставщики и аптечные сети, а страдает простой народ. Если освобождение от уплаты НДС не влияет на снижение цен, стоит ли применять режим предоставления льгот», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Глава кабинета министров отметил важность определения нового перечня лекарственных средств и медицинских изделий, освобожденных от НДС. Ведь действующий утвержден в 2013 году. В нем 161 наименование. При этом в списке есть лекарства, не входящие в перечень жизненно важных лекарственных средств.

«Предлагаю оставить в перечне только жизненно важные лекарственные средства, а для остальных ввести НДС. От совещания к совещанию мы не можем определиться с новым перечнем. Если к следующему совещанию новый перечень с обоснованными доводами не будет готов, мы вынуждены будем попрощаться со многими руководителями. Иначе это будет длиться вечно, а страдает обычный народ, который не может позволить себе купить лекарства по доступной цене», — заключил Улукбек Марипов.