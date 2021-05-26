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Власть

Гражданские активисты просят не торопиться с инвентаризацией законодательства

Представители гражданского союза «За реформы и результат» просят последовать рекомендации приостановить пересмотр законов по принципу гильотины.

Активисты призывают провести качественную инвентаризацию. Они указывают на то, что многочисленные изменения законов не всегда отвечают принципам справедливости и партнерства и могут привести к ограничению конституционных прав граждан на доступ к правосудию и судебному разбирательству, а также к вынесению справедливого решения.

«Объявленная масштабная инвентаризация законодательства, по сути, является видом нормотворческой деятельности. Она должна быть осуществлена только на основе мониторинга и оценки существующих законов, в том числе путем опросов общественного мнения, а также социологических опросов, особенно среди бенефициаров», — говорится в заявлении.

Активисты обращаются к властям страны и просят обратить внимание на концепцию применения инструментов оценки в рамках реализации функций парламентского контроля. Поручить это эксперты советуют новому созыву парламента, обладающему соответствующей легитимностью и законным статусом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/195239/
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