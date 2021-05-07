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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Будут ли перевыборы в Бишкеке? Комментарий ЦИК

Член ЦИК Тынчтык Шайназаров прокомментировал 24.kg решение партии «Ак Бата» отказаться от мандатов депутатов Бишкекского горкенеша.

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По его словам, в избирательном законодательстве нет нормы, предписывающей алгоритм действий в случае снятия партии, как это было с НДПК, или отказа политорганизации от мест в кенеше, как с «Ак Батой». «Но в горкенеше столицы 45 мандатов, и по закону туда должны попасть не меньше трех партий. На сегодня мы имеем четыре политобъединения, которые преодолели семипроцентный барьер. Мандаты будут распределены между ними», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Ранее, отметим, перевыборов требовала и партия НДПК, которую ТИК Бишкека отстранила от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193338/
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