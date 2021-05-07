Бишкекская ТИК пока не готова огласить итоги выборов в столице

Бишкекская ТИК пока не готова огласить итоги выборов депутатов БГК. Процесс их подведения продолжается. Об этом 24.kg сообщил глава БТИК Кайрат Маматов.

На вопрос, возможны ли перевыборы, Кайрат Маматов ответил: «Не могу пока сказать ничего однозначно».

Вместе с тем участники гонки интересуются, как БТИК собирается решать вопрос об аннулированных бюллетенях с голосами избирателей, отданными за НДПК. В избирательном законодательстве нет нормы, согласно которой отменяются итоги по какой-либо партии, и при этом не производится перерасчет и общие результаты признаются действительными.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.