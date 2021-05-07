12:37
USD 84.80
EUR 102.10
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Бишкекская ТИК пока не готова огласить итоги выборов в столице

Бишкекская ТИК пока не готова огласить итоги выборов депутатов БГК. Процесс их подведения продолжается. Об этом 24.kg сообщил глава БТИК Кайрат Маматов.

На вопрос, возможны ли перевыборы, Кайрат Маматов ответил: «Не могу пока сказать ничего однозначно».

Вместе с тем участники гонки интересуются, как БТИК собирается решать вопрос об аннулированных бюллетенях с голосами избирателей, отданными за НДПК. В избирательном законодательстве нет нормы, согласно которой отменяются итоги по какой-либо партии, и при этом не производится перерасчет и общие результаты признаются действительными.

Напомним, на заседании 24 апреля Центризбирком поддержал решение Бишкекской ТИК об отмене регистрации списка кандидатов от НДПК и признании недействительными бюллетеней с голосами избирателей, отданными за партию.

Ранее ТИК Бишкека приняла решение отстранить НДПК от получения мандатов за агитацию в день голосования, подкуп избирателей и нарушение порядка финансирования избирательной кампании.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако БТИК приостановила процесс из-за судов по жалобе партии НДПК.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193221/
просмотров: 505
Версия для печати
Материалы по теме
Итоги выборов. Пересчета голосов на участках в Бишкеке не будет
Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»
НДПК будет участвовать в парламентских выборах
Бишкекская ТИК подведет итоги выборов в БГК до 7 мая
Скандал с НДПК. Верховный суд не удовлетворил жалобу партии
Скандал с НДПК. В законе нет нормы, по которой отстранили партию
Скандал с НДПК. Партия просит Верховный суд отменить решение первой инстанции
Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений
Скандал с НДПК. Когда заказчики и исполнители переигрывают сами себя
Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании
Популярные новости
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В&nbsp;ГКНБ назвали видео фейком Камчыбек Ташиев извинился перед Таджикистаном. В ГКНБ назвали видео фейком
Президент в&nbsp;Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами Президент в Лейлеке. После вопроса властям местных жителей назвали провокаторами
Омурбека Суваналиева отправили в&nbsp;отставку Омурбека Суваналиева отправили в отставку
Бизнес
&laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; оказал помощь Баткену на&nbsp;сумму более 2&nbsp;миллионов сомов «Кыргызнефтегаз» оказал помощь Баткену на сумму более 2 миллионов сомов
Как выбрать кредит? Как выбрать кредит?
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает инвестировать в&nbsp;улучшение качества связи Мобильный оператор О! продолжает инвестировать в улучшение качества связи
Новичок в&nbsp;мире смартфонов, который удивил весь мир,&nbsp;&mdash; в&nbsp;O!Store Новичок в мире смартфонов, который удивил весь мир, — в O!Store
7 мая, пятница
12:33
Итоги выборов. «Эмгек» опять нарушает закон, но никто не реагирует Итоги выборов. «Эмгек» опять нарушает закон, но никто н...
12:31
Похищение в Лебединовке. Милиция не может найти девушку
12:30
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 мая
12:16
В Иссык-Атинском районе мужчина обманул граждан на треть миллиона сомов
12:01
Кыргызстанец пытался нелегально ввезти в страну капсулы для похудения