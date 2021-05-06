Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение отказать в удовлетворении заявлений представителей политической партии «Республика», «Ата Журт Кыргызстан», «Бирге», «Эл биримдиги» об отмене регистрации списков кандидатов «Эмгека» в городе Токмаке.

Отметим, что заявление также направлено в Государственный комитет национальной безопасности, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел.

В своем обращении политические партии «Республика», «Ата Журт Кыргызстан», «Бирге», «Эл биримдиги» указывают, что со стороны «Эмгека» были допущены нарушения избирательного законодательства, в связи с чем просят отменить регистрацию списка кандидатов политической партии «Эмгек».

«Учитывая, что данное обращение было направлено также в правоохранительные органы, рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб направила его в координационную группу оперативного реагирования. Рабочая группа нарушений не выявила и в удовлетворении требования политических партий «Республика», «Ата Журт Кыргызстан», «Бирге», «Эл биримдиги» отказала», — сообщает ЦИК.

Вместе с тем ранее было принято решение об аннулировании итогов голосования на семи из 23 участках в Токмаке. Центризбирком просит президента Садыра Жапарова назначить в этом городе перевыборы.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако ТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК. Верховный суд не удовлетворил жалобу НДПК. Итоги будут подведены до 7 мая.