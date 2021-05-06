10:38
USD 84.79
EUR 101.79
RUB 1.13
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов приняла решение отказать в удовлетворении заявлений представителей политической партии «Республика», «Ата Журт Кыргызстан», «Бирге», «Эл биримдиги» об отмене регистрации списков кандидатов «Эмгека» в городе Токмаке.

Отметим, что заявление также направлено в Государственный комитет национальной безопасности, Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел.

В своем обращении политические партии «Республика», «Ата Журт Кыргызстан», «Бирге», «Эл биримдиги» указывают, что со стороны «Эмгека» были допущены нарушения избирательного законодательства, в связи с чем просят отменить регистрацию списка кандидатов политической партии «Эмгек».

«Учитывая, что данное обращение было направлено также в правоохранительные органы, рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб направила его в координационную группу оперативного реагирования. Рабочая группа нарушений не выявила и в удовлетворении требования политических партий «Республика», «Ата Журт Кыргызстан», «Бирге», «Эл биримдиги» отказала», — сообщает ЦИК.

Вместе с тем ранее было принято решение об аннулировании итогов голосования на семи из 23 участках в Токмаке. Центризбирком просит президента Садыра Жапарова назначить в этом городе перевыборы.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Официальные итоги должны были быть подведены до 2 мая. Однако ТИК приостановила процесс из-за судебных разбирательств по жалобе партии НДПК. Верховный суд не удовлетворил жалобу НДПК. Итоги будут подведены до 7 мая.
Ссылка: https://24.kg/vlast/193020/
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
НДПК будет участвовать в парламентских выборах
Бишкекская ТИК подведет итоги выборов в БГК до 7 мая
Скандал с НДПК. Верховный суд не удовлетворил жалобу партии
Скандал с НДПК. В законе нет нормы, по которой отстранили партию
Скандал с НДПК. Партия просит Верховный суд отменить решение первой инстанции
Скандал с «Эмгек». ТИК Бишкека изучила материалы и не нашла нарушений
Скандал с НДПК. Когда заказчики и исполнители переигрывают сами себя
Скандал с «Эмгек». Партию уличают в подкупе в разгар агитационной кампании
Итоги выборов. Кандидат «Эмгека» оказывал давление на квартальную, ТИК молчит
Бишкекская ТИК не подведет итоги выборов, пока не решится вопрос с НДПК
Популярные новости
Камчыбек Ташиев: Мы&nbsp;не&nbsp;намерены требовать у&nbsp;Таджикистана возмещения ущерба Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба
10&nbsp;мая&nbsp;&mdash; в&nbsp;Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство 10 мая — в Кыргызстане рабочий день: разъяснения дает правительство
Омурбека Суваналиева отправили в&nbsp;отставку Омурбека Суваналиева отправили в отставку
Главой Баткенской области стал бывший пограничник Главой Баткенской области стал бывший пограничник
Бизнес
Группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;Кыргызстане передала свыше 5&nbsp;миллионов сомов Баткену Группа компаний «Газпром» в Кыргызстане передала свыше 5 миллионов сомов Баткену
Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить? Дистанционное обучение бюджетно: какой тариф подключить?
Полуфинальные матчи Лиги чемпионов! Полуфинальные матчи Лиги чемпионов!
Тарифы от&nbsp;Beeline: Объемный мир образования в&nbsp;Ваших руках! Тарифы от Beeline: Объемный мир образования в Ваших руках!
6 мая, четверг
10:26
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 мая...
10:24
Милиция просит помочь опознать труп мужчины. Осторожно, фото!
09:54
Вакцинация от COVID-19. Второй компонент «Спутника V» поступит до 20 мая
09:52
Итоги выборов. ЦИК отказала в отмене регистрации списка кандидатов «Эмгека»
09:50
Президент с рабочей поездкой прибыл в Баткенскую область